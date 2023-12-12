لميس الحديدي تعلق على غرق شوارع في أكتوبر بسبب الأمطار.. وتوجه رسالة للنواب

كتبت -داليا الظنينى :

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على موجة الأمطار الغزيرة التي سقطت في مدينة 6 أكتوبر قائلة: "مطرت النهاردة في مدينة 6 أكتوبر، والمدينة غرقت في شبر مية كالعادة".

وأضافت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON، اليوم الثلاثاء: "ربع ساعة مطر يا مؤمنين كانت كفيلة بغرق شوارعها، كانت في مقدمتها ميدان الحصري ومناطق من الشيخ زايد".

وواصلت الحديدي: "كانت أكتوبر النهاردة بتعوم في مراكب، ونفسي أعرف الشتاء وصل واحنا عارفين أنه موجود والمفروض بنستعد وننظف بلاعات المياه"، مؤكدة أن هناك مناطق منخفضة تتكدس فيها المياه.

وتابعت الحديدى قائلة: "لو مشفناش المشهد ده يبقى الشتاء مجاش، لو مشفناش الموقف ده ممكن نتشائم كإدارات محلية وتقريباً بيتفائلوا بيه".

ووجهت الحديدى رسالة للنواب قائلة: "أتمنى بقى النواب اللي نزلوا وتعبوا وعملوا مجهود خرافي في الدوائر الانتخابية ومنها الجيزة و6 أكتوبر لدفع الناس للانتخابات، أقول لهم راعوا الناس شوية واهتموا بيهم وتحدثوا مع الإدارات المحلية أنتم كنواب لديكم أدوات رقابية تقدروا تروحوا تعملوا طلب إحاطة أو تكلموا الإدارات المحلية".

وأكملت الحديدى: "قولوا للإدارة المحلية أن هذا المشهد لا يليق بالمواطن المصري خاصة أن مدن هناك جديدة لسه بلاعاتها جيدة".

وواصلت الحديدى: "عاوزة اشوف النواب بقى هيعملوا إيه؟ مش عشان بس دوائر الانتخابات وبعدين هنشوفهم في الانتخابات البرلمانية عاوزين نشوف نواب لهم علاقة بالمواطنين".