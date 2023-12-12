إبراهيم محلب: المشاركة الكبيرة بانتخابات الرئاسة "رد على المشككين"

كتبت -داليا الظنينى:

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن نسبة المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية تعد رسالة مهمة وردًا "على المشككين".

وأضاف محلب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة ام بى سى مصر، الثلاثاء، أنه خلال عام 2014 كان هناك تحدٍ كبير جدا وهو استعادة أركان الدولة والأن الناس ترى أن هناك بناء وأمل.

وأردف محلب: البنية التحتية الموجودة فى مصر الآن ليست موجودة في كثير من دول الشرق الأوسط، مؤكدا أن التحدى الكبير الآن هو جذب الاستثمارات الأجنبية.