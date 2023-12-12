خبير عسكري يتوقع توقف الدعم الأمريكي لإسرائيل في يناير.. ويكشف السبب

كتبت -داليا الظنينى:

قال الخبير العسكري اللواء سمير فرج، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في مأزق لأنه لم يتمكن من تحقيق أهدافه المعلنة من حربه علي غزة، حيث لم يتمكن من القضاء علي حماس ولم يتمكن من تحرير الرهائن بالقوة ولم يحكم سيطرته علي قطاع غزة.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع علي قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء: إن أزمة نتنياهو تضاعفت في الفترة الأخيرة بعد حدوث انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية وبين أفراد الشعب الاسرائيلي حول حكمه.

وتابع فرج: الولايات المتحدة الأمريكية ستوقف دعمها لإسرائيل بداية من شهر يناير حتى لا يخسر بايدن أمام ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.