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BBC

"كنتم قد المسئولية".. تنسيقية شباب الأحزاب توجه الشكر للشعب المصري

10:32 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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القاهرة - مصراوي:

وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لجموع الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة، مؤكدة أن المشاركة الكبيرة تعكس وعي المواطنين الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه البلاد، واصطفافه خلف وطنه وتفويضه الرئيس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ الأمن القومي المصري.

وشددت التنسيقية على أن المصريين دائمًا ما يثبتون أنهم على قدر المسؤلية، ومدركون لحجم التحديات والمخاطر، ومؤمنون بالوطن إيمانًا كاملًا، وأن كثافة التصويت التي استمرت لثلاث أيام من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، غير مسبوقة وفاقت كل توقع.

وثمنت التنسيقية وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الانتخابي، ومشاركتهم الكثيفة في عملية الاقتراع، واختتمت: "شكرًا كنتم قد المسئولية".

تنسيقية شباب الأحزاب الشكر للشعب المصري الانتخابات الرئاسية أهمية الاستحقاق الانتخابي

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