الإعلامية شريهان أبو الحسن تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت الإعلامية شريهان أبو الحسن، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنة استراحة الديزل بالدقي، قبل ساعات من إغلاق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت الاعلامية شريهان أبو الحسن خلال مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية على فخرها واعتزازها بالمشهد الانتخابي المشرف، مشددة على أن الإقبال الجماهيري على الاقتراع كان غير مسبوقا.

وأشادت بالتنظيم المبهر في اللجان الانتخابية واصطفاف المواطنين فى الطوابير الانتخابية طوال أيام الانتخابات، مشيرة إلى أن الشعب توجه للجان للتعبير عن رأيه من أجل غدٍ أفضل للأجيال القادمة.