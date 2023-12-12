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المقدم 60 ألف جنيه.. ننشر كراسة شروط شقق الإسكان المتميز (التقديم الأحد المقبل)

08:50 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من ٦٣م٢ : ٩٣م٢، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط (www.hdb–reservation.com).

وأشار وزير الإسكان، إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٧/١٢/٢٠٢٣.

ويصل مقدم الحجز لـ60 ألف جنيه في هذا المشروع، كما يوجد 750 جنيها مصروفات إدارية.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان العبور الجديدة أسيوط الجديدة كراسة الشروط بنك التعمير والإسكان شقق الإسكان المتميز

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المقدم 60 ألف جنيه.. ننشر كراسة شروط شقق الإسكان المتميز (التقديم الأحد المقبل)