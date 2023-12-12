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BBC

قبل ساعة من انتهاء التصويت.. إقبال كبير على لجان الدقي -صور

08:18 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير - محمود عبدالناصر:

شهدت لجان مدرسة جمال عبدالناصر بمنطقة الدقي إقبالا كبيرا من المواطنين في الساعات الأخيرة من اليوم الثالث والأخير من أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.

مدرسة جمال عبدالناصر الدقي الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية

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