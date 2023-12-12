إعلان

BBC

إقبال كبير على لجنة "الثانوية بنات" بأكتوبر قبل ساعات من انتهاء التصويت

06:22 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
  • عرض 6 صورة
    إقبال كبير على لجنة الثانوية بنات بأكتوبر
  • عرض 6 صورة
    إقبال كبير على لجنة الثانوية بنات بأكتوبر
  • عرض 6 صورة
    إقبال كبير على لجنة الثانوية بنات بأكتوبر
  • عرض 6 صورة
    إقبال كبير على لجنة الثانوية بنات بأكتوبر
  • عرض 6 صورة
    إقبال كبير على لجنة الثانوية بنات بأكتوبر
  • عرض 6 صورة
    إقبال كبير على لجنة الثانوية بنات بأكتوبر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير - أسامة عبد النبي:

شهدت لجنة مدرسة الثانوية بنات بأكتوبر، إقبالًا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

لجنة الثانوية بنات بأكتوبر الانتخابات الرئاسية اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية إقبال كثيف قبل انتهاء التصويت

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قبل 3 ساعات من انتهاء التصويت.. إقبال كبير على لجنة مدرسة محمد كريم بالهرم

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يوقع قانونًا لتغليظ عقوبات التحرش.. ما التفاصيل؟
عاجل| الوطنية للانتخابات: لا قرار بمد الانتخابات الرئاسية إلى يوم رابع
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء