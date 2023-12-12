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BBC

اليوم الثالث للانتخابات.. إقبال كبير على لجنة الجامعة العمالية (صور)

06:04 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير على لجنة الجامعة العمالية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير على لجنة الجامعة العمالية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير على لجنة الجامعة العمالية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير على لجنة الجامعة العمالية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير على لجنة الجامعة العمالية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير على لجنة الجامعة العمالية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير على لجنة الجامعة العمالية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير على لجنة الجامعة العمالية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير على لجنة الجامعة العمالية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير على لجنة الجامعة العمالية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير على لجنة الجامعة العمالية
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير - نادر نبيل:

شهدت لجنة الجامعة العمالية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين المشاركين في الانتخابات الرئاسية قبل ساعات من انتهاء اليوم الثالث والأخير من أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

اليوم الثالث للانتخابات لجنة الجامعة العمالية الانتخابات الرئاسية انتهاء اليوم الثالث والأخير

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