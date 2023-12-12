الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

القاهرة- أ ش أ:

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 183 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020، في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

ونص التعديل على أنه يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة، ما يأتي: أن يكون مصرى الجنسية . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا تتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية . وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في المستوى العمري ذاته.

وتشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، برئاسة وزير الثقافة وعضوية ممثل عن المجلس القومي للأمومة والطفولة ير شحه رئيس المجلس ، و الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة و رئيس دار الأوبرا المصرية ، ورئيس المركز القومى لثقافة الطفل، ومستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وثلاث من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات . ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد . ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة . ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من وزير الثقافة.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.