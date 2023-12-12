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BBC

استمرار توافد مواطني بورفؤاد للتصويت في انتخابات الرئاسة

05:01 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

انتخابات الرئاسة

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كتب- سامح سيد :

واصل أهالي بورفؤاد في بورسعيد، توافدهم على اللجان الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

يُذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات؛ لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الأيام الثلاثة؛ من الأحد إلى الثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعًا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيًّا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى اليوم الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

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