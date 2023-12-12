انتخابات الرئاسة.. برلماني: المصريون ضربوا أروع الأمثلة في الممارسة الديمقراطية

كتب- سامح سيد:

قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في الممارسة الديمقراطية، وأكدوا للعالم أجمع، من خلال حجم المشاركة "غير المسبوقة" في الانتخابات الرئاسية 2024، مدى حرصهم في الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها، مشيدًا بالمظاهر الحضارية والمشرفة لكل الأسر المصرية أمام اللجان الانتخابية في هذه الانتخابات التي تختتم أعمالها اليوم.

وقال النائب عادل عامر إن حشود الجماهير في الانتخابات الرئاسية التي تختتم أعمالها اليوم وبعد 3 أيام لم تشهدها مصر من قبل مقارنةً بجميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، مشيراً إلى أن صورة المصريين ومشاركتهم في هذه الانتخابات فاقت كل التصورات وأبهرت العالم .

ووجه النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، كل التحية والتقدير للأسر المصرية بجميع أفرادها وفي مقدمتها سيدات مصر العظيمات وشبابها الواعد الذين تصدروا المشهد الانتخابي وسط انبهار إقليمي وعربي ودولي بالمشاركة السياسية للمصريين في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، موجهاً التحية أيضاً إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاء مصر الشرفاء الذين واصلوا العمل بكل حب واحترافية وإخلاص من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر وشعبها.