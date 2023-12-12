بالصور.. استمرار توافد أهالي القليوبية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024

كتب- أحمد السعداوي:

توافد عدد كبير من أهالي محافظة القليوبية؛ للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام انتخابات رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء.

ورفع الأهالي أعلامَ مصر، وتلاحظ أعداد السيدات الكبيرة وكذلك الشباب أمام اللجان، للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين أهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي لاختيار رئيس مصر لست سنوات مقبلة ومهمة في تاريخ الوطن.

وقال عدد من أهالي قرية السفاينة بمركز طوخ، بمحافظة القليوبية، إن الانتخابات فرصة حقيقية للتعبير عن رأيهم بحرية، وحق دستوري أصيل لكل المصريين، وواجب وطني.

انطلقت عملية اقتراع المصريين، يوم الأحد 10 ديسمبر، واليوم الثلاثاء 12 ديسمبر هو الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسط استعدادات مكثفة من قبل الجهات المختصة والقائمين على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد على 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام اعتبارًا من يوم الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر، من المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.