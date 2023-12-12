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BBC

رسالة للعالم.. رئيس "شباب النواب" يشارك في أطول مسيرة انتخابية في بورسعيد

04:33 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

الدكتور محمود حسين

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كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن محافظة بورسعيد شهدت اليوم الثلاثاء، أطول مسيرة انتخابية في تاريخ المحافظة؛ نظمها حزب مستقبل وطن.

وقال الدكتور محمود حسين، في تصريحات أدلى بها اليوم، إن المصريين أظهروا معدنهم الحقيقي في ذلك الحشد الهائل أمام اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات؛ ليدلوا بأصواتهم ويقولون كلمتهم في تشكيل مستقبل وطنهم واستمرار مسيرته الناصعة.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن مشاركة المصريين رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري بجميع طوائفه يقف صفًّا واحدًا خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية.

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