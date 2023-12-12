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اليوم الثالث للانتخابات.. توافد الناخبين علي لجنة مدرسة الثانوية بنات بأكتوبر

03:12 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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كتب- محمد نصار:

تصوير- أسامة عبد النبي:

شهدت لجنة مدرسة الثانوية بنات بالسادس من أكتوبر، إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.

الناخبين اليوم الثالث للانتخابات الانتخابات الرئاسية لجنة مدرسة الثانوية بنات

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