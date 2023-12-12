العاملون بالهيئة العربية للتصنيع يحتشدون أمام اللجان الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن الهيئة العربية للتصنيع، إن العاملين بجميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، حرصوا على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والاحتفال بالعرس الانتخابي الديمقراطي، منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، وعلى مدار أيام الإنتخابات، من خلال الإدلاء بأصواتهم في مختلف اللجان الانتخابية وتنظيم مسيرات حاشدة تتضمن ترديد الأغاني الوطنية، ورفع الأعلام المصرية، معبرين عن شعورهم بالمسؤلية الوطنية تجاه بلدهم.

وجاءت هذه المشاركة الإيجابية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أ.ح. مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع،التي أصدرها في وقت سابق لجميع رؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الهيئة (14 مصنعا وشركة )، لإعداد مخطط واضح لتيسير توجه العاملين والعاملات بالهيئة إلى المقار الإنتخابية الخاصة بهم، وتوفير وسائل الإنتقال المناسبة؛ للمشاركة في هذا العرس الإنتخابي، واحتفالا بإستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي تشهدها مصر.