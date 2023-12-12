وزير النقل: ننهي إجراءات تسيير خط "الرورو" بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات سريعا

القاهرة- أ ش أ:

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن لقائه مع السفير الإيطالي اليوم /الثلاثاء/؛ للانتهاء من إجراءات افتتاح وتسيير خط "الرورو" بين مصر وإيطاليا.

وقال الوزير- خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش افتتاح معرض "فوود أفريكا" - إن الهدف من الخط؛ نقل الحاصلات سريعة التلف من مصر إلى إيطاليا، وكذلك كل الصادرات المصرية لإيطاليا؛ حيث جرت إضافة صادرات الملابس الجاهزة من برج العرب.

وأضاف أن هناك طلبا من الجانب الإيطالي للحصول على بعض الأراضي من أجل إقامة بعض المشروعات في مجال الزيوت والأعلاف والسكر، بحيث تم تصدير الفائض إلى ايطاليا بعد ايفاء احتياجات السوق المصرية.

وأشار إلى أن الحكومة تتخذ الكثير من الخطوات والجهود من أجل تعزيز الصناعة والزراعة والصادرات، حيث جرى العمل على تهيئة البنية التحتية من طرق وكهرباء وغاز ومياه.

ونوه الوزير بأنه جرى العمل على توصيل المناطق الانتاجية إلى الموانئ سواء البحرية او الجافة، حيث جرى إنشاء ما يسمى الممرات اللوجيستية التنموية، وجرت - حتى الآن - إقامة 7 ممرات لوجيستية والتي تربط بين منطقة انتاج زراعي او صناعي والموانئ الجافة أو البحرية.

وأشاد بمعرض فود افريكا بعتباره ممثل جيد للانتاج المصري سواء الزراعي او الصناعي.