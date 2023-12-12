دون تلامس.. نجاح أول رحلة طيران متكاملة باستخدام "الجواز الرقمي" بين إنجلترا وإيطاليا -تفاصيل

كتب- محمد عبيد:

أعلن ويلي والش، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، نجاح أول تجربة سفر متكاملة تمامًا باستخدام جواز السفر الرقمي، بدءاً من حجز رحلة الطيران وحتى الوصول، في رحلة انطلقت من مطار هيثرو في لندن إلى مطار روما فيوميتشينو، على الخطوط الجوية البريطانية .

وقال نيك كارين، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "إن رؤيتنا للسفر في المستقبل هي رقمية بالكامل، ويتم تأمينها من خلال البصمة البيومترية، ورغم وجود التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الرحلة سابقاً؛ فإن ربط هذه الخطوات كان أمراً صعباً، لكننا نجحنا مع شركائنا في إثبات إمكانية القيام بهذه العملية، وهو ما يفتح الباب أمام رحلات أسهل في المستقبل".

وأثبتت الرحلة التي انطلقت من لندن إلى روما إمكانية القيام بتجربة سفر رقمية مستقبلية متكاملة تعتمد على الهوية الرقمية من خلال: العروض المخصصة والتي يبدأ المسافر البحث عن رحلة، ليحصل على عروض مخصصة من خلال جميع قنوات التسوق من خلال مشاركة بيانات المسافر من مطار هيثرو في لندن إلى مطار روما فيوميتشينو لبيانات بطاقة الولاء الخاصة به (المخزنة كبيانات معتمدة يمكن التحقق منها في المحفظة الرقمية للهاتف الذكي) مع وكلاء السفر؛ الأمر الذي مكَّن شركات الطيران التي تستخدم قدرة التوزيع الجديدة (NDC) من تقديم عروض مخصصة من خلال قنوات وكلاء السفر.

وبمجرد اختيار المسافر لأحد العروض، يتم إنشاء طلب كبيانات اعتماد يمكن التحقق منها ويمكن تخزينها في المحفظة الرقمية، ولا حاجة بعد الآن لسجلات أسماء الركاب (PNR)، أو التذاكر الإلكترونية، أو المستندات الإلكترونية المختلفة، وكل المعلومات المتعلقة بالرحلة يتم تخزينها في بيانات الاعتماد التي يمكن التحقق منها، والتي يمكن قراءتها كرمز QR أيضاً.

ويمكن إجراء العديد من العمليات قبل وقت طويل من وصول المسافر إلى المطار، وسيكون جواز السفر الرقمي (المخزن في المحفظة الرقمية للمسافر) إلى جانب المحفظة الرقمية، هما الأساس في عملية التحقق، ومن خلال مشاركة بيانات الجنسية الخاصة بجواز السفر الرقمي، يمكن للمسافرين تأكيد متطلبات وثيقة سفرهم، ويدعم حل Timatic الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي هذا الأمر.

واختار المسافرون من لندن إلى روما مشاركة جواز سفرهم الرقمي، وبيانات الطلب مع الخطوط الجوية البريطانية؛ للحصول على تأكيد بأنهم جاهزون للطيران، وتخصيص المقعد عبر رسالة نصية، مع إعفائهم من إدخال البيانات يدويًّا. بطاقات الصعود التقليدية قد تصبح اختيارية إذا عُرض على المسافرين وقبلوا تجربة عدم التلامس في المطار.

ويمكن للمسافرين ممن سجلوا بياناتهم ضمن نظام تحديد الهوية باستخدام "البيانات البيومترية" المرور عبر البوابات البيومترية في المطار، والتي أسهمت في توفير تجربة سفر سلسة لمسافري لندن- روما، من خلال تسهيل مرورهم عبر نقاط التفتيش الأمنية والصالات والصعود إلى الطائرة.

ويلي والش

رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي