"الزراعة في كل مصر" يستعرض أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات في أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 123 من إصدار"الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 5 ديسمبر حتى اليوم.

وذكر الإنفوجراف أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، أطلقت قافلة بيطرية مجانية بمركز منشأة القناطر، حيث تم علاج 2311 رأس ماشية، وتم تنظيم ندوة إرشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق حيث تم ضبط 9 أطنان و642 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 83 ألفا و834 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على الصوب الزراعية بالمحافظة، تشجيعا للمزارعين على إنشاء الصوب لما له من أهمية في توفير مياه الري، والأسمدة، والجودة العالية من الثمار بأعلى إنتاجية، بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، جولاتها الميدانية والمرور على الزراعات، خاصة محصول القمح، ومتابعة سير العمل وانتظامه بالجمعيات، كما تمت إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وعقد ندوتين حول الإرشاد المائي ونظم الري الحديث.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع الإدارات الزراعية بميت غمر وأجا ومديري الجمعيات الزراعية، للتأكيد على دعم المزارعين والتواصل معهم، كما أطلقت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية بقرية اويش الحجر وقدمت كافة الخدمات من كشف وفحص وعلاج وعمليات جراحية، فضلا عن عقد الندوات الإرشادية للتوعية بأهمية التحصين.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 18 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 65 من أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط أكثر من 292 كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم تحصين 334 ألفا و296 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 6896 رأس ماشية بالأسواق والقرى.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور على زراعات بنجر السكر بزمام إدارة العامرية الزراعية للوقوف على حالة الزراعات، كما تمت إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، والمرور على الإدارة الزراعية بالعامرية لمتابعة سير عملية توزيع التقاوي وتوفير الأسمدة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور لمتابعة الزراعات الشتوية، كما تم المرور لمتابعة أعمال المكافحة، والمرور على محلات الإتجار في مبيدات الآفات الزراعية، وتم عقد ندوة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ببورسعيد حول الأمراض المشتركة وخاصة السعار وكيفية التعامل معها، وكذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، اجتماعا مع مديري الجمعيات الزراعية، والمرور على الزراعات، وعلى رأسها محصول القمح، والتواصل مع المزارعين.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة كافة الأنشطة التي تمت وبحث الأنشطة والخطط المستقبلية، كما تم استقبال فريق العمل بمشروع إنتاج تقاوي بنجر السكر، بمدينة سانت كاترين، كما انطلقت قافلة زراعية تنموية لمتابعة زراعات القمح، وتوعية المزارعين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، قافلة بيطرية مجانية بمركز الواسطى.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني شملت 5 قرى بمركز أبوقرقاص، حيث قدمت خدمات إرشاد وتوعية المربين، كما تم تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 6 آلاف رأس ماشية، وعقد 183 ندوة وجولة إرشادية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور لمتابعة زراعات محصول بنجر السكر بمركز القوصية، وتوعية المزارعين بزراعة المحصول طبقا للتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة ومعهد المحاصيل السكرية للحصول على أعلى إنتاجية.