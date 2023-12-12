أمطار في الطريق للقاهرة.. الطقس تعلن تحديث تنبؤات حالة الجو

لليوم الثالث.. توافد الناخبين على لجان مطار القاهرة للإدلاء بأصواتهم

اليوم الثالث للانتخابات.. إقبال الناخبين على لجان الاقتراع بالجيزة

اليوم الثالث للانتخابات.. وليد سليمان يدلي بصوته في التجمع الخامس

كتب- مصراوي:

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر منشور لها على صفحة الفيسبوك، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (الإسكندرية- البحيرة).

وأكدت الهيئة في منشورها اليوم الثلاثاء: السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا.

وتوقعت الهيئة أن تمتد الأمطار لتشمل كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت وتقل حدتها كلما تقدمنا لداخل لتصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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