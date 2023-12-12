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BBC

أمطار في الطريق للقاهرة.. الطقس تعلن تحديث تنبؤات حالة الجو

12:52 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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كتب- مصراوي:

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر منشور لها على صفحة الفيسبوك، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (الإسكندرية- البحيرة).

وأكدت الهيئة في منشورها اليوم الثلاثاء: السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا.

وتوقعت الهيئة أن تمتد الأمطار لتشمل كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت وتقل حدتها كلما تقدمنا لداخل لتصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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