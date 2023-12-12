اليوم الثالث للانتخابات.. وليد سليمان يدلي بصوته في التجمع الخامس

لليوم الثالث.. توافد الناخبين على لجان مطار القاهرة للإدلاء بأصواتهم

اليوم الثالث للانتخابات.. إقبال الناخبين على لجان الاقتراع بالجيزة

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

أدلى الكابتن وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.