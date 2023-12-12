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BBC

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تتابع لليوم الثالث عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

12:19 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

المرشح الرئاسي حازم عمر يزور لجان الانتخابات

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كتب- مصراوي:

عرضت شاشة "إكسترا نيوز" لقطات من داخل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر.

وظهر بالفيديو أعضاء الحملة أثناء متابعة اليوم الثالث من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

حازم عمر التصويت في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الحملة الانتخابية لحازم عمر

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