لليوم الثالث.. توافد الناخبين على لجان مطار القاهرة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

اليوم الثالث للانتخابات.. إقبال الناخبين على لجان الاقتراع بالجيزة

كتب- محمد عبيد:

واصلت لجان الانتخابات الرئاسية بمطار القاهرة الدولي عملها لليوم الثالث علي التوالي في استقبال الناخبين من الركاب والعاملين بالمطار، للإدلاء بأصواتهم بعدما فتحت اللجان صناديق الاقتراع أمامهم في آخر أيام الإنتخابات الرئاسية، والتى يتنافس فيها 4 مرشحين، هم عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران.

وشهدت اللجان إقبالاً متوسط مع بداية عملها بعد زحام كبير خلال اليومين الماضيين من العاملين بالمطار وتوافد رجال الجمارك بقيادة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، وكذلك العاملين بمختلف قطاعات الوزارة والشركات التابعة، وكذلك من شركات الطيران الخاصة، والشركات العاملة بمطار القاهرة الدولي والإدارات الحكومية والجهات العاملة.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين ورواد مطار القاهرة الدولي، اللجنة الأولى أمام صالة رقم 3 بجوار مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة بجوار مبنى الركاب رقم 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم.

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي غرفة عمليات لمتابعة عملية التصويت، لتذليل كافة العقبات أمام المشاركين في التصويت على مدار أيام الانتخابات، كذلك تذليل العقبات أمام جميع العاملين والمشاركين في العملية التنظيمية للانتخابات الرئاسية.

وبدأ الأحد الماضي في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024 ، وتضم الانتخابات أربعة مرشحين، كالآتي: عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، وفريد زهران «رمز الشمس»، وعبد السند يمامة «رمز النخلة»، وحازم عمر «رمز السلم».

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها؛ لاستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بتصويت ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقًا لقاعدة البيانات.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.