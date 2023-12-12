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BBC

الزراعة: مد العمل بقرار وقف تصدير البصل حتى 30 مارس 2024

10:58 ص الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

السيد القصير وزير الزراعة

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كتب- محمد سامي:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار العمل بقرار منع تصدير محصول البصل للخارج حتى 30 مارس المقبل.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والتي قررت استمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس 2024 في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

كما قررت اللجنة طرح تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.

السيد القصير وقف تصدير البصل تصدير محصول البصل للخارج مصطفى مدبولى

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