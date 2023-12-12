طوابير وحضور نسائي.. إقبال كثيف على لجان الانتخابات بالوراق في اليوم الأخير

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محافظ القاهرة: بدء التصويت في اليوم الثالث للانتخابات بدون معوقات

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمد معروف:

شهدت عدة لجان انتخابية في الوراق إقبالًا كثيفًا من المواطنين مع بداية اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر.

وشهدت اللجان حضورًا لافتًا من السيدات والشباب الذين حرصوا على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات والمشاركة في اختيار رئيسهم القادم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.