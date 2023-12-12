محافظ القاهرة: بدء التصويت في اليوم الثالث للانتخابات بدون معوقات

طوابير وحضور نسائي.. إقبال كثيف على لجان الانتخابات بالوراق في اليوم

كتب- محمد نصار:

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدء فتح لجان التصويت في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية التي تجرى في الفترة من 10 لـ 12 ديسمبر الجاري وفق الجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

جاءت متابعة المحافظ من خلال غرفة العمليات المركزية داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، والسكرتير العام والمساعد، وممثلي الجهات المعنية بالانتخابات.

وأكد محافظ القاهرة، بدء التصويت في جميع لجان العاصمة بدون معوقات مع توافد المواطنين انتظارًا للإدلاء بأصواتهم قبل بدء فتح اللجان بمدة طويلة، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.

ويبلغ عدد الناخبين بالقاهرة حوالي 8236761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة التي تمت إقامتها برئاسة السكرتير العام لمتابعة العملية الانتخابية لم تتلق أي شكاوى خلال اليومين الماضيين.

وأكد محافظ القاهرة، استمرار رفع حالة الطوارئ بكل أجهزة المحافظة، مشيرًا إلى أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد محافظ القاهرة، على أنه مراجعة كل المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها قبل بدء الانتخابات، والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين المقار الانتخابية، مع استمرار متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية للمقار طوال أيام الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها بصورة دورية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوفير طفايات الحريق ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، وتوفير مصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.

كما تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه.

وأوضح محافظ القاهرة، أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ.

كما نسقت هيئة النقل العام مع الإدارة العامة لمرور القاهرة للدفع بالعدد الكافي من الأتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء باستمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.