التموين: صرف السكر الحر على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو

كتب- محمد سامي:

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف كميات إضافية من السكر لأصحاب البطاقات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين.

ويتم صرف 1 كيلو سكر حر للبطاقات التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو وتسدد نقدًا، بالإضافة إلى صرف السكر بسعر مدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أولًا بأول بالإضافة إلى مد مخازن شركات الجملة بالسلع الغذائية لصرفها لبقالين التموين على مستوى الجمهورية وإتاحة هذه السلع لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الحالي.