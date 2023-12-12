الطقس اليوم.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية تمتد خفيفة إلى القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم الثلاثاء.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (الإسكندرية - البحيرة).

وأضافت الأرصاد، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانًا، ومن المتوقع أن تمتد لتشمل كل السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

كما تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا إلى الداخل لتصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.