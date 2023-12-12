محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة الأسوار الخاصة بالمنشآت المقامة بمحيط ترعة المريوطية

كتب- محمد أبو بكر:

وجه محافظ الجيزة، خلال تفقده أعمال التطوير محيط ترعة المريوطية، برفع كفاءة الأسوار الخاصة بالمنشآت المقامة على جانبي أعمال التطوير وقطع الأراضى الفضاء، بالتنسيق مع الجهات المسئولة عنها؛ لمواكبة النقلة الحضارية الشاملة التى يشهدها حوض وضفتى الترعة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة ومنع إلقاء أية مخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

جاء ذلك، خلال قيام محافظ الجيزة، بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على استقرار تقديم أجهزة المحافظة لخدماتها واستمرار العمل بمشروعات التطوير الجارية بأحياء الطالبية والهرم ومراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين.

وحرص محافظ الجيزة، على تفقد حالة النظافة بنطاق الأحياء والمدن وانسيابية الحركة المرورية على المحاور والطرق، واستعدادات مختلف الأجهزة؛ لرفع التعديات والمخلفات وتمركز فرق الطوارئ، فى إطار الإجراءات المتخذة؛ لتسهيل تحركات المواطنين للجان الإنتخابية بنطاق المحافظة.

وشملت جولة المحافظ، تفقد أعمال التطوير الجارية بطريق 6 أكتوبر بمدينة أبوالنمرس، حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس برفع المخلفات وناتج الأعمال أولًا بأول؛ لتسهيل الحركة المرورية.

وشدد راشد، على ضرورة إسراع وتيرة العمل؛ لسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة المظهر الحضاري للطريق ومتفرعاته.

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