أمطار غزيرة ورياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

قالت الأرصاد، إن حالة الطقس الثلاثاء، تشهد أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا بنسب حدوث 70 %، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أنه يتواجد، أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري وسيناء، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30 إلى 40 % تقريبًا، على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

كما يتواجد، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

الأربعاء 13 ديسمبر 2023

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس الأربعاء، يتواجد بها، أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40 إلى 50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 20 إلى 30 % بمناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء، على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

الخميس 14 ديسمبر 2023

تابعت الأرصاد، أن حالة الطقس الخميس 14 ديسمبر 2023، تشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا،ن من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من الجمعة 15 ديسمبر إلى الأحد 17 ديسمبر 2023

وأضافت الأرصاد، أنه يتواجد شبورة مائية من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًأ، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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