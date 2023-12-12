برلمانى: كثافة المشاركة في الانتخابات تكشف وعي وإداراك المصريين

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن حرص المصريين علي الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، موقف مشرف يعكس وعي الشعب بحجم التحديات الكبيرة التى تواجه البلاد حاليا على المستوى الاقليمى والدولي.

وأضاف "زين الدين"، أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا لليوم الثاني من أيام الانتخابات وهو الأمر الذى فاق التوقعات وكان لافتا لنظر الجميع منذ أمس الأحد، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد إرادة وعزيمة المصريين.

وتابع: "المشاركة الكبيرة في الانتخابات جزء مهم من العملية الانتخابية، وسوف ستكون رسالة للعالم أجمع تعلن عن ترابط المصريين، وحرصهم على الوقوف لجانب الوطن، وكذلك تعلن عن فشل دعوات المقاطعة التى تحاول التقليل من أهمية المشاركة وتروج بأن الانتخابات محسومة، لتشويه الاستحقاق الدستوري".