أمطار ورياح .. "الأرصاد" تُحذر من الظواهر الجوية المسيطرة على طقس اليوم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عدد من الظواهر الجوية المسيطرة على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 12-12-2023.

وقالت الأرصاد، إن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، تشهد أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا بنسبة حدوث 70 %، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أنه طقس اليوم يتواجد به، أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40 إلى 50 %، على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري وسيناء، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30 إلى 40 % تقريبًا، بمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم

السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015

أسعار جدية الحجز لبرامج الحج السياحى موسم 1445هـ