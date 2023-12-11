تعليق عمرو أديب على الهاشتاج المسيىء بسبب مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات

كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي عمرو أديب، استنكاره للهاشتاج المسيىء الذي دشنه أعداء مصر باسم "شعب ابن" بسبب مشاركة المصريين في الانتخابات بكثافة.

وعقب أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين: "ده شعب ابن أصول، وشعب ابن مسئولية، وشعب ابن جدع، وشعب ابن روح عالية، أنا فرحان بالبلد وبالناس وكملوا بكرة وقولوا رأيكم".

وأكد مقدم "الحكاية"، أن شرعية أي انتخابات هى نسبة المشاركة والمنافسة بين المرشحين، مضيفا: "قعدنا سنوات وسنوات ماشين بالاستفتاء حتى تغير الوضع، خلونا نتحرك وليفز من يفوز.. حتى لو في واحد معين هيكسب روحوا قولوا إحنا معاك أو ضدك".