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BBC

غرفة عمليات الوفد: لم نرصد أي خروقات في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

10:47 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية

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(أ ش أ):
قال عصام الصباحي مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة أن غرفة عمليات الوفد لم ترصد أي خروقات في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.
وأكد الصباحي- في تصريحات اليوم - أن نسب الإقبال في تزايد وهو ما رصدته الغرفة أمس واليوم، مشيرا إلى أن الحملة ستواصل غدا الثلاثاء، ثالث أيام التصويت متابعتها وتفقدها للعملية الانتخابية من خلال مندوبي الحملة بكافة المقار الانتخابية منذ الصباح الباكر، لرصد أى مخالفات.

هذا المحتوى من

Asha
الانتخابات الرئاسية حملة عبدالسند يمامة عصام الصباحي

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