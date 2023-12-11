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BBC

لميس الحديدي: 30 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الآن.. ونسب التصويت تخطت 45%

10:14 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

لميس الحديدي

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كتب- حسن مرسي:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن 30 مليون ناخبًا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، مشيرة إلى أن أعداد الناخبين في الاستحقاق الرئاسي تخطت أعداد الانتخابات السابقة بصورة ملحوظة.

وأضافت الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء الإثنين، أن نسب التصويت في الانتخابات الرئاسية وفق الهيئة الوطنية تخطت 45%، وهو يمثل رقم ضخم جدًا.

وأوضحت الإعلامية لميس الحديدي، "محدش كان متوقع كثافة الانتخابات خالص، فيه ناس كتير كانت حاسة إن الانتخابات محسومة، ولكن اللجان شهدت كثافة غير مسبوقة".

وأشارت مقدمة "كلمة أخيرة"، أن العمل الحزبي المنظم ساهم بشكل كبير في الكثافة غير المسبوقة في الانتخابات، موضحة أن لجان الوافدين ساهمت بشكل كبير في كثافة الانتخابات، وبطاقات الاقتراع نفدت أكتر من مرة والهيئة الوطنية للانتخابات زودتها بالبطاقات.

كما أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن الإعلام المصري كان له دور في عرض برامج المرشحين، وكان هناك جدل واسع على السوشيال ميديا، الأمر الذي ساهم في خلق مناخ ديمقراطي تجسد في المشاركة الواسعة من كل فئات المجتمع.

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