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النائب محيي حافظ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: الشعب يعي خطورة المرحلة

10:05 م الإثنين 11 ديسمبر 2023
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    النائب محيي حافظ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 6 صورة
    النائب محيي حافظ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 6 صورة
    النائب محيي حافظ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 6 صورة
    النائب محيي حافظ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 6 صورة
    النائب محيي حافظ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 6 صورة
    النائب محيي حافظ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
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كتب - أحمد جمعة:
أدلى النائب الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة بلال بن رباح للغات.

ووجه "حافظ"، الناخبين بضرورة المشاركة في العرس الديمقراطي للتعبير عن الإرادة المصرية ودعم الوطن.

وأشار إلى أن المصريين جميعا على قدر ووعي بأهمية المشاركة لإظهار صورة مصر أمام العالم، وأن أبنائها هم من يحافظون عليها بالمشاركة والاختيار الصحيح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن شعب مصر يعي ما تمر به المنطقة وهو من يحافظ على الدولة بالاختيار السليم.

محيي حافظ الانتخابات الرئاسية مجلس الشيوخ

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