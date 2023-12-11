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BBC

"عمال مصر" عن الظهور المشرف للمرأة بالانتخابات: "مثالًا فى تحمل الواجب الوطنى"

09:48 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية

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كتب- محمد أبو بكر:
أشادت عايدة محى الدين، رئيس سكرتيرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالدور المشرف الذي قامت به المرأة العاملة بجميع القطاعات في مشاركتهن وتفاعلهن في اليوم الأول بالعرس الانتخابى، ودورها في التوعية تجاه أسرتها وذويها؛ لحثهم على النزول إلى لجان الانتخاب.

وقالت محي الدين، إن المرأة العاملة ضربت مثلًا في تحمل الواجب الوطنى والدور المجتمعي الرائد إلى جوار شريكها الرجل كتفًا بكتف؛ للإسهام في صياغة المستقبل والتمسك بالحق الدستوري في الانتخاب والتصويت ورسم ملامح الغد القريب.

وأكدت رئيس سكرتيرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية؛ لتذليل العقبات والتيسير على العاملين؛ ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم وأداء حقهم الدستورى على أكمل وجه، ومتابعة مشاركتهم الفعالة من خلال غرفة العمليات وفروعها بالمحافظات.

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