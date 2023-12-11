رئيس حزب أبناء مصر: الإقبال على الانتخابات الرئاسية فاق التوقعات

القاهرة - مصراوي:

أكد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أن نسبة الإقبال ممن لهم حق التصويت فاقت كل التوقعات في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس حزب أبناء مصر، إن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بوصول نسبة المشاركة إلى 45% وهى نسبة قابلة للزيادة وستتخطى هذا الرقم مع استمرار عملية التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وأشار بركات، في تصريحات صحفية، إلى أنه من اللافت إقبال الشباب والمرأة بكثافة على التصويت واستمرار توافد الناخبين حتى مساء اليوم على كافة اللجان.

وأكد رئيس حزب أبناء مصر على استمرار عمليات المتابعة والحشد ورصد ما يجري من خلال غرفة العمليات المركزية، التى تتلقى على مدار الساعة تقارير تفيد بانتظام عملية التصويت.

وشدد بركات على ثقة حزب أبناء مصر في نزاهة العملية الانتخابية التي تجري في ظل إشراف قضائي كامل، وحياد من كافة أجهزة الدولة.