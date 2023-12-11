وزير المجالس النيابية: إحالة قانوني أملاك الدولة ووضع اليد لمجلس النواب

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار على فؤاد الدين، وزير المجالس النيابية، عن تسهيلات باللائحة التنفيذية لقانون التصالح، تنفيذً لتوجيهات رئيس الوزراء بإخراج اللائحة بشكل واضح بدون أى لبس أو غموض.

وقال فؤاد الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن هناك انعقاد للجنة تضم فيها وزير الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير العدل؛ لإعداد اللائحة التنفيذية.

وأردف وزير المجالس النيابية، أن فتح باب التصالح فى قانون أملاك الدولة ووضع اليد، هو قانون خاص ضمن تعديلات القانون ١٤٤، إضافة إلى أن هذا القانون انتهى منه مجلس الوزراء وسيحال خلال أيام القادمة لمجلس النواب، وتبدأ مناقشته على الفور.

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