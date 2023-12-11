إعلان

BBC

وزير المجالس النيابية: إحالة قانوني أملاك الدولة ووضع اليد لمجلس النواب

08:36 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

المستشار علاء الدين فؤاد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار على فؤاد الدين، وزير المجالس النيابية، عن تسهيلات باللائحة التنفيذية لقانون التصالح، تنفيذً لتوجيهات رئيس الوزراء بإخراج اللائحة بشكل واضح بدون أى لبس أو غموض.

وقال فؤاد الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن هناك انعقاد للجنة تضم فيها وزير الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير العدل؛ لإعداد اللائحة التنفيذية.

وأردف وزير المجالس النيابية، أن فتح باب التصالح فى قانون أملاك الدولة ووضع اليد، هو قانون خاص ضمن تعديلات القانون ١٤٤، إضافة إلى أن هذا القانون انتهى منه مجلس الوزراء وسيحال خلال أيام القادمة لمجلس النواب، وتبدأ مناقشته على الفور.

لمتابعة انتخابات الرئاسة اضغط هنا

https://www.masrawy.com/tag/17148/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9#hpkeywords

المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قانوني أملاك الدولة ووضع اليد مجلس النواب اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

منخفض جوي يضرب البلاد.. بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الثلاثاء
مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 - (صور)
بالفيديو والصور| تجهيزات مركز الجونة قبل استقبال دورة مهرجان الجونة الاستثنائية