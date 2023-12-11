ليس عوامل وراثية فقط.. ما أسباب قِصر القامة عند الأطفال؟

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أسباب قصر القامة عند الأطفال، والذي يمثل معاناة للكثير من الأسر في العلاج والمتابعة.

ويعتقد الكثير من الأشخاص أن قصر القامة عند الأطفال ينتج فقط عن العوامل الوراثية، وهذا غير صحيح، بل هناك أسباب أخرى يجب الانتباه إليها جيدًا.

وأوضحت الوزارة أن أبرز هذه الأسباب تتمثل في: نقص المغذيات الدقيقة وهي المعادن الأساسية مثل "اليود، الحديد، الزنك"، بخلاف الفيتامينات كفيتامين أ، وحمض الفوليك.

كما تشمل الأسباب: سوء الرعاية الصحية للطفل في مرحلة النمو، إصابة الطفل بعدد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والربو.

وطالبت بضرورة فحص الأطفال مجانا ضمن حملة 100 يوم صحة يومياً يوم من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً.

وتتواجد الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، وللاستفسار يتم الاتصال على الرقم 15335.

أوضحت وزارة الصحة الخدمات التي تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية، بإجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

وعلاج قصر القامة عند الأطفال يحدده الطبيب بعد إجراء مجموعة من الفحوصات، لتشخيص السبب على وجه الدقة، أبرزها:

- عمل أشعة على العظام.

- فحص نسبة الإنسولين في الدم.

- تحليل هرمونات الغدة الدرقية.

- تحليل وظائف الكبد.

ويتمثل علاج قصر القامة لمعظم الأطفال في الحصول على هرمون النمو، على شكل كبسولات أو حقن تحت الجلد، أو تلقي حقن الزنك المكملة، لتعويض نقصه في الجسم.