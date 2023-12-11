إعلان

BBC

حازم عمر موجهًا رسالة للذين لم يدلوا بأصواتهم: "متزعلش لما تلاقي نتيجة قد لا ترضيك"

08:04 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

المرشح الرئاسي حازم عمر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:

أعلن المرشح الرئاسي حازم عمر، قيامه بجولة على اللجان الانتخابية في 4 محافظات في كل يوم من أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وزار حازم عمر، اليوم محافظات الجيزة ثم الفيوم ثم بني سويف ثم المنيا.

وأشار عمر، خلال تصريحاته لفضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى وجود أجواء منافسة، مضيفًا: "نشعر بأجواء التنافس، وكلما اشتدت المنافسة كلما كان الإقبال أكبر"، لافتا إلى أن كل مرشح يحتاج إلى أصوات منافسيه، معلقا: "اللي عايز مرشح ينزل ينتخبه".

ووجه رسالة إلى المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم، قائلا: "عدم مشاركتك تعنى تفريطك في صوتك، وتقصيرك في تحقيق إرادة المصريين، ومتزعلش لما تلاقى نتيجة قد لا ترضيك".

لمتابعة انتخابات الرئاسة اضغط هنا

المرشح الرئاسي حازم عمر وجود أجواء منافسة الانتخابات الرئاسية ثاني ايام الانتخابات الرئاسية اللي عايز مرشح ينزل ينتخبه

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 - (صور)
الانتخابات الرئاسية| كيف تابع الناخبون برامج المرشحين؟
بالصور| نجوم الفن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024