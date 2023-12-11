حازم عمر موجهًا رسالة للذين لم يدلوا بأصواتهم: "متزعلش لما تلاقي نتيجة قد لا ترضيك"

كتب- حسن مرسي:

أعلن المرشح الرئاسي حازم عمر، قيامه بجولة على اللجان الانتخابية في 4 محافظات في كل يوم من أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وزار حازم عمر، اليوم محافظات الجيزة ثم الفيوم ثم بني سويف ثم المنيا.

وأشار عمر، خلال تصريحاته لفضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى وجود أجواء منافسة، مضيفًا: "نشعر بأجواء التنافس، وكلما اشتدت المنافسة كلما كان الإقبال أكبر"، لافتا إلى أن كل مرشح يحتاج إلى أصوات منافسيه، معلقا: "اللي عايز مرشح ينزل ينتخبه".

ووجه رسالة إلى المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم، قائلا: "عدم مشاركتك تعنى تفريطك في صوتك، وتقصيرك في تحقيق إرادة المصريين، ومتزعلش لما تلاقى نتيجة قد لا ترضيك".

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