مصطفى بكري: أتوقع وصول نسبة التصويت بالانتخابات الرئاسية إلى 60%

كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بمشاركة المواطنين؛ للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال بكري، إن مصر بها 67 مليون ناخبًا، وحتى الآن بلغت نسبة الأصوات 45% من إجمالي العدد الإجمالي، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه الإعلامي مصطفي بكري، خلال التغطية الإعلامية لقناة صدى البلد للانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات، اليوم الإثنين، الشكر للشعب المصري، على وعيه وإدراكه.

وأكد أن الشعب سيختار الرجل الصحيح النزيه الشريف، الذي جعل المواطنين يخرجون بهذه النسب من بيوتهم لاختياره، والذي سيقدم لهم كل ما يطمئنهم.

وتابع "بكري"، قائلًا: "أتوقع وصول نسبة التصويت بالانتخابات الرئاسية إلى 60%، وهذا سيكون أبلغ رد على كل ما تم في هذا الوطن، وما يحدث في المحافظات يشير إلى تسهيل رجال الأمن عملية الانتخاب".

واختتم حديثه موجهًا رسالة للشرطة المصرية: "دوركم يستحق كل تقدير واحترام، ووزير الداخلية وراءه رجال على قدر المسئولية".

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