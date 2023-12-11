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BBC

مجدي الجلاد وسط الشباب المنظمين وشباب الحملة الرسمية للمرشح السيسي

07:43 م الإثنين 11 ديسمبر 2023
  • عرض 21 صورة
    مجدي الجلاد يتواجد وسط الشباب المنظمين وشباب الحملة الرسمية للمرشح السيسي
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    مجدي الجلاد يتواجد وسط الشباب المنظمين وشباب الحملة الرسمية للمرشح السيسي
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    مجدي الجلاد يتواجد وسط الشباب المنظمين وشباب الحملة الرسمية للمرشح السيسي
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 21 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

تواجد الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، وسط الشباب المنظمين وشباب الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي.

وجاء ذلك، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، أمس الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وتستكمل التصويت خلال اليوم الإثنين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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مجدي الجلاد الحملة الرسمية للمرشح السيسي مجدي الجلاد يدلي بصوته رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة الانتخابات الرئاسية ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

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