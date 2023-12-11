الوفد: مشاركة الشعب المصري بالانتخابات رسالة قوية وواضحة للعالم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حزب الوفد، تأكيدًا لبيان الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن نسبة المشاركة الكبيرة في الانتخابات الحالية، عن تقديره العميق للشعب المصري العظيم على تجاوبه الواضح ومشاركته الفاعلة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

وقال الحزب، في بيان الإثنين، إن البلاد تشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المقامة حتى الآن ما يقارب 45٪، كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذه النسبة المشجعة تؤكد على وعي الشعب بأهمية المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الوطن وتعزز قوة الديمقراطية في مصر.

وأضاف الوفد، "نحن في حزب الوفد نثمن هذا الإقبال الكبير، ونؤكد أننا لم ننتهِ بعد من يومي الانتخابات، وما زال هناك اليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية، وبناًء على ذلك، نتوقع زيادة ملحوظة في أعداد الناخبين ومستعدون لاستقبال تلك الزيادة بتفهم وترحيب".

وتابع الحزب، "إننا في حزب الوفد نعتبر مشاركة الشعب المصري في العملية الانتخابية رسالة قوية وواضحة للعالم بأن مصر تسلك درب الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة، ونحن على يقين بأن هذا الشعب العظيم سيواصل تقديم مساهمته الهامة في بناء مستقبل مصر الزاهر والمزدهر".

وتقدم حزب الوفد، في الختام، بالشكر للشعب المصري العظيم على تفاعله ومشاركته الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا التزامه بتمثيلهم والعمل على تحقيق مصالحهم وتطلعاتهم في جميع المجالات.

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