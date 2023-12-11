مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 - (صور)

مسيرات بالأقصر لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية- صور

إقبال كثيف من المواطنين في لجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

أدلى الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنة مدرسة فاطمة عنان التجمع الخامس.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، أمس الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وتستكمل التصويت خلال اليوم الإثنين.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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