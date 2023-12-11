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مسيرات بالأقصر لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية- صور

04:45 م الإثنين 11 ديسمبر 2023
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    مسيرات بالأقصر لحث المواطنين على التصويت (3)
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    مسيرات بالأقصر لحث المواطنين على التصويت (4)
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    مسيرات بالأقصر لحث المواطنين على التصويت (5)
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    مسيرات بالأقصر لحث المواطنين على التصويت (2)
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    مسيرات بالأقصر لحث المواطنين على التصويت (10)
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تصوير- محمود بكار:

أطلق بعض المواطنين مسيرات في الأقصر، لحث الأهالي على الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، أمس الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وتستكمل التصويت خلال اليوم الإثنين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.

مسيرات بالأقصر التصويت في الانتخابات الانتخابات الرئاسية

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