حضور نسائي لافت بلجنة مدرسة النقراشي بحدائق القبة

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غَمَسَتْ أصابعها الـ5 في الحبر الفسفوري.. سيدة توثق تصويتها في الانتخابات

مسيرات بالأقصر لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية- صور

كتب وتصوير- محمود الطوخي:

توافد عشرات من المواطنين على مقر لجنة الاقتراع بمدرسة النقراشي الابتدائية في حدائق القبة، في منتصف ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللجنة خلال اليوم الثاني من الانتخابات حضورًا كبيرًا ومشاركة نسائية موسعة.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام من الأحد 10 ديسمبر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.