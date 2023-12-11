رئيس أكاديمية البحث العلمي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كتب- عمر كامل:

أدلى رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر بصوته بالانتخابات الرئاسية في لجنته بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وأكد رئيس الأكاديمية - في تصريح له عقب الإدلاء بصوته - أن السنوات الماضية شهدت دعمًا غير مسبوق لمنظومة البحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى الدعم المادي والمعنوي للعلماء والباحثين وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال واستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة التي نتمناها لأبنائنا.

ودعا كل زملائه من مجتمع البحث العلمي المصري للنزول والمشاركة في الانتخابات، فالتصويت يعد واجبا وطنيا وحقا دستوريا، مشيرا إلى أن هناك تيسيرات كبيرة لمساعدة الموظفين بأكاديمية البحث العلمي للإدلاء بأصواتهم.