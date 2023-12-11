السر في لجان الوافدين.. "الوطنية للانتخابات": الإقبال فاق التوقعات- فيديو

كتب- أحمد السعداوي:

توافدَ المواطنون لليوم الثاني على التوالي، في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم، ولسان حالهم يقول "نحن أبطال قصتنا.. نحن مَن نخطط لمستقبلنا.. نحن أصحاب القرار".

مشاركة كبيرة

نساء وشباب ومسنون، وشيوخ وقساوسة، وزراء وفنانون... كل هؤلاء اصطفوا وشاركوا، منذ أول يوم، ولا يزال المواطنون يشاركون ويبهرون الجميع؛ في انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية.

ومن خلال منصات موقع "مصراوي"، على أرض الواقع، رصدنا عبر الصور والفيديوهات، مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين في انتخابات رئاسة الجمهورية؛ التي ستحدد مصير ومستقبل البلاد خلال السنوات الست المقبلة.

مرحلة فاصلة ودقيقة

تأتي الانتخابات في مرحلة فاصلة ودقيقة في تاريخ هذا الوطن، في وقت تشهد فيه المنطقة المحيطة توترات جيوسياسية وعسكرية، في كل دول الجوار تقريبًا.

المصريين أدركوا أن مشاركتهم واجب وطني؛ وأن الانتخابات الرئاسية فرصة حقيقية ليعبروا عن رأيهم، وحق دستوري أصيل لكل المصريين؛ واجب وطني على الجميع، للحفاظ الأمان والاستقرار والتداول السلمي للسلطة؛ الذي أقره الدستور والقانون.

دعوات مسمومة

المصريون بمشاركتهم وقوفوا أمام الدعوات المحرضة والمسمومة (بالمقاطعة)؛ للنيل من هذا الوطن؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات؛ قالت إن الإقبال منذ أمس (أول أيام الانتخابات) كان كثيفاً وغير مسبوق من الناخبين في مختلف المحافظات وفاق كل التوقعات، حسب الهيئة.

وسارعت الهيئة بالدفع بالعديد من القضاة، وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين، إلى اللجان الفرعية؛ لتسريع وتيرة عملية التصويت، والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.

وشكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أبناء الوطن على وعيهم العميق، بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، والتمسك بإعمال حقوقهم الدستورية والقانونية.

لجان الوافدين

المواطنون الوافدون من محافظاتهم الأصلية إلى محافظات أخرى يعملون بها، أو للزيارة أو لأي سبب آخر؛ شكروا الهيئة الوطنية للانتخابات؛ بسبب لجان الوفدين، التي وفرت عليهم وقتًا كبيرًا بإجراءاتها الميسرة.

خطوات معرفة موقع لجنتك الانتخابية بلجان الوافدين:

- ادخل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، على "جوجل".

- سكشن (استعلام لجان الوافدين).

- خانة مكتوب فيها (المحافظة).. اختر المحافظة التي توجد فيها.. الجيزة مثلاً.

- ثم خانة (اللجنة العامة).. ومنها ستختار القسم الذي توجد فيه.. مثلًا قسم الدقي.

- ستظهر لك 3 لجان وافدين، عنوانها: المركز القومي للبحوث- مركز شباب الدقي- مركز شباب بين السرايات.

لغير الوافدين.. كيف تعرف لجنتك؟

- ادخل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، على "جوجل".

- اضغط (استعلم عن موقفك الانتخابي).

- سيظهر مستطيل تكتب فيه "رقمك القومي".

- سيظهر لك لجنتك الانتخابية وعنوانها..

ويمكن لكل مواطن (معرفة أحقيته من التصويت من عدمه ولجنته الانتخابية) عبر الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

- اختر "موقفك الانتخابي".

- أدخل رقمك القومي، واضغط إدخال البيانات.

- يظهر لك الموقف من أحقية الانتخاب من عدمه.

- كما تظهر اللجنة الانتخابية وعنوانها والمحافظة التابعة لها.

يحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة أن يباشر بنفسه حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، حسب قانون 45 لسنة 2014، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات

عقدت الهيئة مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم، ثاني أيام الانتخابات، لمتابعة العملية الانتخابية واللجان.

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجنة 37 في شبرا الخيمة - تأخر فتحها؛ لتعرض القاضي لوعكة صحية، وتم تدارك الأمر.

رئيس اللجنة العامة قسم أول دمياط: لجنة فرعية طلبت الدعم بسبب الإقبال الكثيف

قال رئيس اللجنة العامة قسم أول دمياط، إن اللجنة تتكون من 13 لجنة، 11 منها فرعية و2 للوافدين، مشيرًا إلى أن الناخبين دخلوا اللجان بسهولة وسط إقبال كثيف، وفي إحدى اللجان تم طلب الدعم بسبب الإقبال الكثيف.

رئيس لجنة متابعة محافظة الإسماعيلية: كل اللجان الفرعية التزمت بمواعيد الفتح

قال المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس لجنة متابعة محافظة الإسماعيلية، إن المحافظة بها 10 لجان عامة، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية وقيم الحرارة مناسبة للمشاركة في الانتخابات، في ظل عدم وجود شبورة مائية، واللجان الفرعية التزمت بمواعيد فتح اللجان.

رئيس لجنة سوهاج: لجان المحافظة فتحت أبوابها في مواعيدها دون تأخير

قال المستشار طارق مزيد، رئيس لجنة عامة بقسم أول سوهاج، إن عدد اللجان الفرعية 19 لجنة، مؤكدًا انتظام العملية الانتخابية، وفتحت جميع اللجان أبوابها في مواعيدها دون أي مشكلات.

رئيس لجنة عامة بالمنيا: لا تأخير في فتح اللجان خلال ثاني أيام انتخابات الرئاسة

قال رئيس لجنة قسم أول المنيا، إنه جرى فتح اللجان في مواعيدها، كما أن عدد اللجان 28 لجنة فرعية، والأمور تسير بشكل جيد.

جاء كل ذلك خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، للهيئة الوطنية للانتخابات.

إشراف قضائي كامل

تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، على ٣ أيام؛ هي ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر، في (١١ ألفًا و٦٣١ لجنة)؛ بداخل ٩٣٧٦ مركزًا انتخابيًّا.

ويتابع العملية الانتخابية:

-٢٤ سفارة و٦٧ دبلوماسيًّا.

-١٤ منظمة دولية بـ٢٢٠ متابعًا.

- ٦٢ منظمة مجتمع مدني محلي بـ٢٢ ألفًا و٣٤٠ متابعًا.

- ١١٥ وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ٥٢٨ متابعًا.

- ٧٠ وسيلة إعلامية محلية بـ٤٢١٨ صحفيًّا وإعلاميًّا.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية ما يزيد على 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقًا لقاعدة بيانات الناخبين.

أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

أربع شخصيات سياسية وحزبية متنوعة:

- المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي- ورمزه "النجمة".

- المرشح الرئاسي عبد السند يمامة - رمز "النخلة".

- المرشح الرئاسي فريد زهران- رمز "الشمس".

- المرشح الرئاسي حازم عمر- رمز "السلم".

بيانات حملات المرشحين في اليوم الأول

حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة

المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، قال إن حزب الوفد والحملة الانتخابية لرئيس الحزب، تابعا باهتمام بالغ سير العملية الانتخابية في يومها الأول.

وأكد أن الانتخابات في يومها الأول ظهرت بشكل مُرضٍ في ظل الإشراف القضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتأمين القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأكد أن الإقبال في اليوم الأول يعطي مؤشرًا على إدراك شعب مصر العظيم لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، وأن الديمقراطية تعني المشاركة وأن التغيير وتداول السلطة طريقه الوحيد صناديق الاقتراع.

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

قال المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن غرفة عملية الحملة ستصدر بياناً بعد انتهاء كل يوم انتخابي، ومن المقرر إصدار تقرير مجمع بعد انتهاء الأيام الثلاثة.

وأضاف كامل أنه من الملاحظات الإيجابية وجود نسبة مقبولة من الناخبين، وبعد انتهاء التصويت في بعض اللجان تلقت الغرفة أرقام المشاركة، والتي تتراوح من 5% إلى 10% في بعض اللجان، وتم رصد ذلك من غرفة العمليات الفرعية بالمحافظات.

وقدم الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات؛ ببذل مجهود كبير في إعداد التوكيلات الخاصة بالحملة في معظم المحافظات، ووجه الشكر للإعلام في التغطية المحايدة، وتغطية الحملات الأربع بقدر متساوٍ.

ووجه الشكر لأجهزة الأمن والشرطة في وجودها أمام مراكز الاقتراع، وقامت بدورها المحدد وهو التأمين، ولم يتدخلوا في العملية الانتخابية.

حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر

أعلنت حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، بيانها الختامي لليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

وأكدت الحملة أنه تم رصد الإقبال الكثيف في اليوم الأول، واصفةً إياه بالـ"جيد جداً"، مؤكدةً أن الغرفة المركزية لم تتلقَّ أية مخالفات تعوق سير العملية الانتخابية أو تؤثر عليها.

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أصدرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بياناً عن التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024.

قالت الحملة إنها تابعت حشود المصريين من كل طوائف المجتمع، وهُم أمام مراكز الاقتراع يدلون بأصواتهم.

وأشارت الحملة إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن خلال العملية الانتخابية.

وأشادت الحملة بدور الهيئة الوطنية للانتخابات؛ في تنظيم العملية الانتخابية وفي جاهزية اللجان الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية والعمل بجميع اللجان الفرعية.

وثمنت حرص كل طوائف المجتمع المصري على المشاركة.

وقالت الحملة إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية شهد إقبالاً تاريخياً وغير مسبوق على لجان التصويت منذ الصباح.

وطالبت الحملة المواطنين الذين لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم بالمشاركة الإيجابية اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء؛ للتعبير عن رأيهم بكل حرية.

عملية الفرز وإعلان النتيجة

يوم 13 ديسمبر هو موعد انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وإعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، يوم 18 ديسمبر الجاري.