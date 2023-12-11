أمطار وسيول وانخفاض حرارة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة من عدم الاستقرارا في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم وحتى مساء الثلاثاء، حيث تتمثل الظواهر الجوية في أمطار غزيرة تصل إلى سيول وتراجع في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

وأضافت غانم لمصراوي: اليوم نشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات سيناء، قد تصل إلى سيول بسبب الطبيعة الجغرافية المساعدة على ذلك.

وتابعت: "غدا توجد أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري، وشمال ووسط سيناء وتكون رعدية أحيانا".

وأكدت أن يوم الأربعاء يشهد سقوط أمطار أيضًا على مناطق من جنوب سيناء ومدن القناة تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد على فترات متقطعة كما يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث (40:30 % تقريبا).

وأوضحت: يوجد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب المناطق خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل حيث تكون الحرارة الصغرى 13 درجة.